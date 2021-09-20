/651015/نزيف-على-الأسفلت-مصرع-ربة-منزل-بطلق-ناري-وإصابة-9-أشخاص-في-حوادث-مختلفة-بمحافظات-المحروسة

شهدت بعض محافظات المحروسة، حوادث خلال الساعات الأولى صباح اليوم، ومن أبرزها« مصرع ربة منزل وإصابة حفيدها خلال لعب شقيقها ببندقية آلية في سوهاج وإصابة عامل في إنقلاب سيارة ملاكي في القليوبية وانتشال جثة طفل غرقًا في نهر النيل بالعياط وإصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة نصف نقل بطريق مرسى علم».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الأثنين

مصرع ربة منزل وإصابة حفيدها خلال لعب شقيقها ببندقية آلية في سوهاج

لقيت ربة منزل صاحبة 65 سنة، مصرعها بينما أصيب حفيدها بجرح متهتك بالرقبة من الناحية اليمني، إثر تعرضهما لطلق نارى خلال قيام ابن شقيق المتوفاه باللعب في سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة ربة منزل مسنة وإصابة حفيدها إثر تعرضهما لطلق نارى بدائرة المركز.

إصابة عامل في إنقلاب سيارة ملاكي في القليوبية

شهد طريق بنها – كفر شكر فى القليوبية، إصابة عامل في إنقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر المركزى لتلقي العلاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية إشارة بوقوع حادث تصادم بطريق المنصورة - بنها، وإصابة عبد الرحمن اشرف السطوحى منفلوط صاحب 23 عامًا في إنقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر المركزي.

«بعد 10 أيام»..انتشال جثة طفل غرقًا في نهر النيل بالعياط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة طفل بعد 10 أيام من غرقه في نهر النيل في العياط، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغ من الأهالي في العياط بغرق طفل بنهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية للبحث عن جثمان الطفل.

واستمرت عمليات البحث عن الطفل خلال 10 أيام ، وتم تمشيط المسطح المائي بمحيط المكان الذي غرق به الطفل حتى نجحت القوات في العثور عليها وانتشالها بعدما جرفتها المياه لمسافة طويلة.

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بأسوان

شهد طريق مرسى علم إدفو الشرقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج.