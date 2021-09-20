/651016/تفاصيل-الدفع-بـ-7-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-بـ-٣-محلات-تجارية-بالغردقة

اندلع حريق هائل بـ ٣ محلات تجارية أمام جمعية الشبان بميدان الدهار وسط مدينة الغردقة خلال الساعات الأولى اليوم الاثنين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية لموقع الحريق لإخماده والسيطرة عليه، وتم إيقاف حركة المرور في الشارع الكائن به المحلات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق هائل بـ3 محلات تجارية في الغردقة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بالغردقة

ترجع تفاصيل الحريق الهائل عندما تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر ، إخطارا بنشوب حريق بـ٣ محلات تجارية بميدان الدهار بالغردقة وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف للانتقال للحريق وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانوينة.

وفي سياق أخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة،من السيطرة، على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوبري العلوي، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

انفجار اسطوانة غاز داخل عيادة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالدور السابع، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفُرض كردون أمني، وفُصلت كافة المرافق عن المبني وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.