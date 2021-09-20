لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة، نقدم للقراء من أولياء الأمور والطلاب كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية التى سبق أن أداها الطلاب منذ شهور.

دوت الخليج

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة

يبحث الكثير من الطلاب على محرك البحث جوجل عن لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة، لمعرفة المواد والنتائج التى حصلوا عليها خلال فترة الامتحانات، والتى أدوها فى سياق نظام التعليم الجديد.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى أعلنت منذ شهور عن بدء رصد النتيجة.

لينك نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. نرصد التفاصيل

امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت فى ظل تطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية مع وجود حضور أمني مكثف للحفاظ على عدم وجود أى مشاغبات أو تدخلات من شأنها الخروج عن السياق الآمن للامتحانات.

ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالى كيفية الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، وذلك من خلال الموقع الرسمي، حيث سيتم تسجيل رقم الجلوس والكود الخاص بالطالب ومن ثم الحصول على النتيجة.

وزارة التربية والتعليم تتيح لينك الحصول على نتيجة الثانوية العامة

تكون نتيجة الثانوية العامة عبارة عن رصد للمواد التى حصل عليها الطالب مرتبة بالتسلسل، حيث أن المواد التى تمكن الطالب من نيل الدرجات الأعلى فيها، ومن ثم المواد التى لم يحقق فيها نجاحًا ملموسًا.

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تظل الثانوية العامة هى البعبع، بسبب ما يسيطر على الطلاب وأولياء الأمور من حالة قلق تنتابهم نظرًا لكم الجهد والتكاليف التى يقوم الطلاب بصرفها خلال العام الأخير من تلك المرحلة التعليمية.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قد أكد فى حديث سابق خلال مؤتمر صحفي على الضوابط التى تم تحديدها فى هذا الشأن، وأشار أيضًا إلى الاجراءات التى تم اتخاذها خلال أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة.

يمكن للطلاب الراغبين فى الحصول على نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، أو الضغط فقط على الرابط التالى:- https://moe.gov.eg/.