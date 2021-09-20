الهجرة تكشف عن أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج..وتؤكد: تلبي احتياجاتهم

/651020/الهجرة-تكشف-عن-أول-وثيقة-تأمين-للمصريين-بالخارجوتؤكد-تلبي-احتياجاتهم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل كشف الهجرة عن اول وثيقة للمصريين بالخارج

وثيقة المصريين بالخارج

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

المصريين بالخارج

وأضافت الوزيرة أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.

كما أكدت وزيرة الهجرة أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موجهة خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية على التنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لحضور ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.

وفي ختام كلمتها، لفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وعقب ختام الجلسة، قام الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتكريم وزيرة الهجرة ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن فاعليات الملتقى انطلقت أيضا بحضور وزير المالية محمد معيط، واللواء عبد الفتاح حلمي مدير مكتب محافظ جنوب سيناء والمستشار الإعلامي للمحافظة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و خالد إمام نائب رئيس البريد المصري للشمول المالي، و يوسف الفاسي الفيهري رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين.