/651022/مشاجرة-عنيفة-بين-نجل-طارق-العريان-وفنانة-مصرية-استدعت-خضوعه-لـ3-عمليات-جراحية

نُقل عمر نجل المخرج طارق العريان لإحدى مستشفيات لبنان بعد إصابتها في مشاجرة عنيفة بينه وبين مجموعة من الشباب فى أحد الملاهى الليلية فى لبنان.

دوت الخليج يكشف سبب مشاجرة نجل طارق العريان بلبنان

سبب نقل نجل طارق العريان للمستشفى

بدأ الشجار بعد مشاجرة فتاة كانت ترافق عمر العريان في أحد أماكن السهر ببيروت مع الممثلة شيرين أبو العز، فقام عمر بصفع شيرين على وجهها، وبعد صفعها تعرض لاعتداء من قبل 10 رجال ليتعرض لإصابات عديدة ما استدعى نقله الى المستشفى.

وأجرى عمر العريان 3 عمليات جراحية في قدمه ويديه بعد الإصابات التي تعرض لها جراء مشاجرته مع الشباب.

حقيقة انفصال طارق العريان عن نيكول سعفان

وكانت انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعات تزعم انفصال المخرج طارق العريان عن عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد مرور أكثر من شهر على ارتباطهما، إلا أن نيكول سعفان خرجت ونفت كل الأخبار المتداولة، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، وظهر في الفيديو "تورتة" مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد طارق العريان".

أتى ذلك تزامنا مع إعلان الكويتية مي العيدان زواج أصالة من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

الجدير بالذكر أن أصالة أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأمان هما "علي" و"آدم"، أما عن عمر فهو الابن الأكبر لطارق العريان من زوجته الفلسطينية هالة العطال حيث تزوجا عام 1990.