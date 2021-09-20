العليا لحقوق الإنسان تبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.. فى ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا تقديرهم البالغ لرئيس الجمهورية بتشريف احتفالية إطلاق الاستراتيجية التى تم إعدادها وفق منهج علمى وبعد عملية تشاورية موسعة، ما يأتى فى إطار الحرص الدائم للرئيس على إعطاء دفعة للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وتوجيهاته المستمرة بصون كرامة الإنسان المصرى واحترام وحماية حقوقه وحرياته الأساسية.

وبحث الاجتماع السبل المثلى لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى المتضمنة فى كلمة أثناء احتفالية إطلاق الاستراتيجية، والتى تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وكذلك تحديد المنهجية التى ستتبعها اللجنة العليا فى متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية والتى تعد خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات وبما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا أنه سيتم فى إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية بذل مزيد من الجهد لتعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور، وخلق الشراكات الوطنية بين كافة مكونات البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك المجتمع المدنى، إذ يمثل ذلك ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ الاستراتيجية، وصولاً إلى وضع إطار متكامل لعمل مؤسسى منسق وجماعى، تشاركى ومتواصل، من شأنه تحقيق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.