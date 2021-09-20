صور.. السفارة البريطانية تطلق مسابقة رياضية قبل مؤتمر المناخ الدولى COP26

جدة - نرمين السيد - أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة مسابقة "الرياضة من أجل المناخ" التى تعد الأولى من نوعها لرفع مستوى الوعى حول آثار تغير المناخ على صحة الناس، وانتاجيتهم والاقتصاد بشكل عام.





وفى محاولة لشرح آثار تغير المناخ على حياتنا اليومية، عقدت السفارة شراكة مع وورلد جيم بداندى مول لإظهار كيف يمكن أن تؤثر الظروف المناخية على الأداء البشرى، خصوصا عندما يعمل الناس فى الأماكن المفتوحة ويتعرضون بشكل مباشر لدرجات الحرارة المرتفعة التى يشهدها العالم نتيجة للاحتباس الحرارى.

تنقسم المسابقة إلى ثلاثة أجزاء: إجراء تدريب فى مكان مغلق وآخر فى مكان مفتوح وحفل توزيع جوائز. شارك حوالى أربعون شخصا تتراوح أعمارهم بين عشرين وخمسة وثلاثين عاما فى الجزء الأول من المسابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان من بين المشاركين طلاب جامعيون من الجامعة البريطانية فى مصر (BUE)، وجامعة العلوم الحديثة والفنون (MSA)، وجامعتى هيرتفوردشاير وكوفنترى.

تنافس المشاركون خلال التدريب بداخل وورلد جيم يوم السبت الماضى بإجراء أنشطة رياضية ممتعة مثل استخدام أجهزة التجديف وممارسة تمارين القرفصاء والضغط وغيرها، ومن المقرر تكرار تلك التمارين فى حديقة السفارة يوم السبت 25 سبتمبر، وستتم مقارنة معدلات ضربات قلب المشاركين فى كلا التمرينين (الداخلى والخارجى) لإظهار الفرق فى الأداء.

وسيتم تبادل نتائج المسابقة وتكريم المشاركين الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذى سيستضيفه السفير البريطانى فى السفارة السبت المقبل بحضور بعثات دبلوماسية أخرى ومجموعة من الوزارات.

وقال السفير البريطانى فى مصر، جاريث بايلى: "هذه تجربة فريدة ومبتكرة، قدمتها السفارة لتظهر بطريقة ملموسة كيف يؤثر تغير المناخ على كل منا، ويؤدى المناخ الحار إلى إحداث تغييرات فى حياتنا اليومية - ليس فقط على الرياضيين بالطبع، ولكن أيضا العاملين فى الأماكن المفتوحة- ويجلب لنا تحديات جديدة نواجهها بشكل أفضل معا".

على المستوى العالمى، هذا ما سيقدمه مؤتمر المناخ COP26 الذى تستضيفه المملكة المتحدة فى نوفمبر: الجمع بين الحكومات، بما فى ذلك شركائنا المصريين والشركات والمجموعات المجتمعية والأفراد لمناقشة أفضل السبل لمعالجة تغير المناخ، واتخاذ إجراءات طموحة لمكافحة هذه الأزمة التى تهدد وجودنا".