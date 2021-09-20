صور.. ياسمين فؤاد: تطوير منطقة الجارة بسيوة يحمى الموارد الطبيعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، البدء فى الإعداد لدراسة تطوير منطقة الجارة، بمحمية سيوة، بمحافظة مطروح، وتحويلها إلى مقصد فريد للسياحة البيئية، وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى ـ المرحلة الثالثة ـ بما يساهم فى خلق روافد جديدة للسياحة البيئية بالمنطقة مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تطوير منطقة الجارة يستهدف خلق مقصد جديد للسياحية البيئية بالمحمية يمزج بين الطابع التراثى والبيئى والطبيعى للمكان، ما يساهم فى حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية للمقاصد السياحية، علاوة على الترويج للثقافات المتنوعة للسكان المحليين وتحويل البيئة الفريدة للمنطقة كفرصة حقيقية للاستثمار البيئى بالاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة وفريدة تدمج بين التراث الطبيعى، والثقافى، والحرفى، سيجذب محبى السياحة البيئة والثقافية إلى المحافظة من مصر والعالم. وأضافت فؤاد، أن أعمال التطوير ستتضمن عرض التراث الطبيعى للمنطقة المتمثل فى حفريات العصور القديمة وآثارها على العصر الحديث كقصة تحكى الترابط بين البيئة ومجتمعها ليكون أول مشروع سياحى بيئى يعكس عراقة المنطقة بالإضافة إلى توفير بنية تحتية وخدمات تتوافق مع قيمة المنطقة التراثية وتوفر تجربة سياحية جذابة وممتعة للزوار مما يجعلها نموذج للجذب السياحى البيئى ويضمن الحفاظ على حماية البيئة وجودة المنتج السياحى. وأوضحت وزيرة البيئة، أن أعمال التطوير ستساهم فى دعم عمليات حماية وصون الموارد الطبيعية بالمحمية بتقليل الأنشطة البشرية داخل المحمية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة للشباب، والمجتمع المحلى، علاوة على تطوير وتنمية المجتمع المحلى، بما يساعد على رفع مستوى معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا ليكونوا شركاء فى حماية المحميات الطبيعية وثرواتها.

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