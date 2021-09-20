وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن سعفان كلف المكتب بمتابعة مستحقات، و أ ح، يعمل رسام معمارى لدى إحدى الشركات لتحصيلها وديًا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولاً بأول.
وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إنه كلف الملحق العمالى كريم أبو السعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، إذ خاطب الشركة التى يعمل بها المواطن وديًا إلا أنها رفضت التسوية، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصرى فى مبلغ 112 ألفًا و514 ريالاً سعوديًا، أى ما يعادل 468 ألفًا و643 جنيهًا، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحى.
وأشار أبو السعود إلى أنه نظرًا لانتهاء إقامة المواطن.. إذ تم استصدار خطاب خروج نهائى موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائى والعودة إلى أرض الوطن، وأصدر وثيقة سفر انتهاء الجواز.
وقدم المواطن المصرى الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالى بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.