القوى العاملة: تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى، بلغت 112 ألفًا و514 ريالاً سعوديًا، أى ما يعادل 468 ألفًا و643 جنيهًا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن سعفان كلف المكتب بمتابعة مستحقات، و أ ح، يعمل رسام معمارى لدى إحدى الشركات لتحصيلها وديًا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولاً بأول.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إنه كلف الملحق العمالى كريم أبو السعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، إذ خاطب الشركة التى يعمل بها المواطن وديًا إلا أنها رفضت التسوية، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصرى فى مبلغ 112 ألفًا و514 ريالاً سعوديًا، أى ما يعادل 468 ألفًا و643 جنيهًا، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحى.

وأشار أبو السعود إلى أنه نظرًا لانتهاء إقامة المواطن.. إذ تم استصدار خطاب خروج نهائى موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائى والعودة إلى أرض الوطن، وأصدر وثيقة سفر انتهاء الجواز.

وقدم المواطن المصرى الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالى بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.