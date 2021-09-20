/651019/سيارته-قطعت-الطريق-فجأة--لم-أستطيع-التوقف--سائق-النقل-المتسبب-في-مصرع-إمام-مسجد-بمدينة-نصر

تستكمل النيابة العامة التحقيق، فى واقعة مصرع إمام مسجد فى حادث تصادم بمدينة نصر، حيث تباشر النيابة التحقيق مع سائق السيارة النقل الذى اصطدم بسيارة المتوفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصر إمام مسجد مدينة نصر

لم يستطع التحكم فى إيقاف سيارته

قال سائق السيارة النقل فى أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات معه حول الحادث:« إنه كان يسير فى طريقة وفوجئ بسيارة المتوفى تقطع الطريق، ما أدى إلى اصطدامه بها، ولم يستطع التحكم فى إيقاف سيارته».

وقررت نيابة مدينة نصر بالتحفظ على جميع كاميرات المراقبة فى الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

مصرع إمام مسجد في حادث تصادم

كان لقي إمام مسجد مصرعه نتيجة حادث تصادم سيارة نقل كبيرة وملاكى على طريق مكرم عبيد فى مدينة نصر، فيما تم تسيير حركة المركبات بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفى الى المستشفى ورفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وفى سياق أخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة، على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوبري العلوي، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

انفجار اسطوانة غاز داخل عيادة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالدور السابع، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفُرض كردون أمني، وفُصلت كافة المرافق عن المبني وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.