«حوار ونقاش موسع مع الجالية»..النائب عمرو هندى يجرى زيارة للسفارة المصرية بالكويت ويؤكد على حسن التعاون والتنسيق مع السفارة والقنصلية

/651021/حوار-ونقاش-موسع-مع-الجاليةالنائب-عمرو-هندى-يجرى-زيارة-للسفارة-المصرية-بالكويت-ويؤكد-على-حسن-التعاون-والتنسيق-مع-السفارة-والقنصلية

أجرى نائب المصريين بالخارج عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، زيارة للسفارة المصرية بالكويت والقنصلية المصرية، وذلك فى ضوء جهوده التى يبذلها من أجل المصريين بالخارج والاستماع لهم، ومطالبهم والتغلب على الإشكاليات والعقبات التى تواجههم.

وتضمنت الزيارة لقاءات مباشرة مع مختلف المواطنين من الجالية المصرية الذين يترددون على مقر السفارة والقنصلية والاستماع لهم والنقاش والحوار فى كل الموضوعات ذات الصلة من أجل نقلها للقيادات المعنية سواء فى السفارة أو القنصلية أو وزارة الخارجية والهجرة إذا تطلب الأمر، وذلك حرصا من جانبه على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية التى تعمل دائما من أجل خدمة المصريين بالخارج.

نقاشات النائب عمرو هندى مع الجالية المصرية تضمنت إشكاليات استخراج المستندات الحكومية المصرية بالسفارة مثل جوازات السفر والتوكيلات الصادرة من أبنائنا بالخارج، و كذلك شكوي المواطنين من تأخير تحديد الموعد عن طريق موقع السفارة.

كما قام النائب عمرو هندى بشرح مبسط للجهود التى تتم داخل الدولة المصرية وإهتمامها المصريين بالخارج والرؤية المختلفة التى أصبحت تنظر بها الدولة لهم والتى تتضمن على مساعى حقيقة من أجل حل المشكلات الخاصة بهم ووضوع حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن جميع المشكلات التى تثار والعقبات يتم النقاش والحوار بشأن بشكل حقيقى وفعال مع جميع الجهات المعنية.

وعقب لقاءاته المختلفة مع المواطنين من الجالية المصرية، التقى بالسفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، والقنصل العام هشام عسران، حيث تضمنت اللقاءات النقاش والحوار حول جهود السفارة فى خدمة الجالية المصرية، فيما أشاد النائب عمرو هندى، بجهود السفارة فى خدمة الجالية والتغلب على المشكلات التى تواجههم والمساعى الدائمة لوضع حلول بشأنها، موجها الشكر للسفارة والقنصلية على التعاون والتنسيق الدائم مما يكون له الأثر الإيجابى على خدمة الجالية المصرية دائما.