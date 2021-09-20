/651026/اجتماع-مشترك-بين-الزراعة-والبيئة-استعدادا-للقضاء-على-السحابة-السوداء-بالبحيرة

عقد اليوم بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعا مشتركا بين قيادات زراعة البحيرة برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، والأستاذ على دومه رئيس جهاز البيئة بالمحافظة ، وبحضور المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة بالبحيرة ، والمهندس مهدى بدر مدير الإرشاد الزراعى ، والمهندس عوض موسى أخصائى الأرز بالبحيرة ، ومديرى الإدارات الفنية المعنية والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة ، و مهندس مصرى الساخى غرفة عمليات جهاز شئون البيئة و المهندس شعبان حجازى مسئول محاور المرور على حرائق قش الأرز بالبحيرة.

اجتماع مشترك بين الزراعة والبيئة استعدادا للقضاء على السحابة السوداء بالبحيرة

وقال على دومه رئيس جهاز شئون البيئة بالبحيرة ، انه لابد من توعية المواطنين والمزارعين بعدم حرق قش الأرز والمخالفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات ، وانه تم إنشاء مصنع لتصنيع الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمركز ادكو بمحافظة البحيرة ، وسيستقبل المصنع هذا العام المادة الخام وهو قش الأرز من كافة مراكز المحافظة .

وأشار المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إلى أن الوزارة توفر المعدات الخاصة بجمع وكبس وفرم لتدوير المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وحماية البيئة من التلوث.

دوت الخليج وشدد " الزواوى " على أهمية التكاتف ومشاركة المجتمع المدنى للحد من ظاهرة السحابة السوداء، وإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة، أسوه بما حدث خلال الموسم الماضى، والذى لم تسجل محافظة البحيرة خلاله أيًا من حالات حرق قش الأرز.

وأكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المديرية تقوم بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة في محافظة البحيرة، للحفاظ على البيئة من التلوث، ومنع ظاهرة السحابة السوداء التي تنتج عن حرق قش الأرز.

وأضاف " الزواوى " على ضرورة الاستمرار في رفع الوعي البيئي لدى المزارعين بأهمية قش الأرز وطرق الاستفادة منه، والتدوير لتحويله إلى موارد جديدة ذات قيمة اقتصادية.