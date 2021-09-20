«قررت أن أترك الناس يسيئون فهمي»..ظهور جريء لمنة فضالي يثير الجدل

/651030/قررت-أن-أترك-الناس-يسيئون-فهميظهور-جريء-لمنة-فضالي-يثير-الجدل

أحدثت الفنانة منة فضالي ضجة عريمة على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة جريئة لطالما تمتعت بها فضالي في الأونة الأخيرة دون الإلتفات لرأي الجمهور أو لرسائل الهجوم التي يشنها بعض الأشخاص عليها.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات منة فضالي

منة فضالي تثير الجدل بالبكيني

شاركت منة فضالي الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت من خلال بإطلالة جريئة للغاية اذ تعمدت في إلتقاط الصورة على إبراز جزء من فتحة صدرها، وارتدت فضالي خلال الصور مايو بيكي باللون الأبيض مع وضع سلسلة بسيطة للغاية لتبرز ملامح أنوثها.

منة فضالي: الحياة أبسط بترك الناس يسئون فيهمي

وحرصت فضالي على إرفاق تعليق مثير على الصورة، قائلة: “أصبحت الحياة أكثر بساطة عندما قررت أن أترك بعض الناس يسيئون فهمي”.

منة فضالي تتألق بفستان مكشوف

وكانت قد شاركت منة فضالي فيديو مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به في احدث إطلالتها التي تشوق لها الجمهور منذ فترة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وارتدت بها فستان عاري باللون الذهبي وبشعر قصير سبغته باللون الأصفر ليشبه الشمس.

منة فضالي تكشف حقيقة خضوعها لعميلة تجميل

وأثارت الفنانة منة فضالي الجدل مؤخرا بعدما أعلنت عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مما رجح البعض بأنها عملية تجميل لتظهر فضالي مرة أخرى موضحة الحقيقة ومشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.