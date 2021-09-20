/651031/محمد-عبد-المنصف-أسعى-للمشاركة-في-كأس-العالم-2022-مع-منتخب-مصر-وأثق-في-اختيارات-عصام-الحضري

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، أنه سعيد بالعمل مع حسام حسن في الإسكندرية، ويتمنى أن يساهم في مساعدة الفريق خلال الموسم القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أشكر إدارة وادي دجلة على المرونة في المفاوضات من أجل التواجد مع الاتحاد السكندري خلال الموسم القادم، وأنه يشكر ماجد سامي بشكل خاص لأنه من أفضل رؤساء الأندية الذي تعامل معهم".

وتابع" منتخب مصر سيكون له شكل جيد مع الجهاز الجديد بقيادة كارلوس كيروش، وسعيد أيضا بتواجد عصام الحضري في جهاز المنتخب ومدربا لحراس المرمى".

وأردف" عصام الحضري مثال للحارس المجتهد ونال ما يستحقه بالتواجد مع منتخب مصر وذلك بعد اللعب في كأس العالم 2018، تحت قيادة هيكتور كوبر وأصبح أكبر حارس يشارك في المونديال".

وواصل" حلمي التواجد مع منتخب مصر في التجمعات القادمة واللعب في كأس العالم القادم، والفيصل بين الجميع هو الملعب وأثق في إختيارات عصام الحضري لأنه يقدر جيدا الحراس الذي يعملون بكل جهد".

واختتم" نادي الاتحاد السكندري يمتلك فريق جيد هذا العام واللعب مع حسام حسن جيد للغاية وأسعى لكتابة تاريج جديد مع الفريق".

طلعت يوسف: النتائج تحدد نجاح كارلوس كيروش مع منتخب مصر.. ويكشف أسباب رحيل حسام البدري

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" تواجد كارلوس كيروش ونجاحة معتمد على النتائج، ولكن هو مدرب من الكبار في أوروبا، ويحتاج وقت للتأقلم مع منتخب مصر للوصول للأداء المطلوب".

محمد عبد المنصف والاتحاد السكندري

وأكمل" منتخب مصر لابد أن تكون هناك مباريات ودية، وهذا ما وقع فيه حسام البدري المدير الفني السابق، وأسلوب إدارة المنتخب تحدت إدارتة لم تكن موفقة فقط، ولكن له كل الإحترام".

وتابع"كارلوس كيروش يستطيع تحقيق آمال الجماهير المصرية، وهو يمتلك تاريخ كبير ولكن التدريب القليل في القارة الأفريقية يمثل خطورة عليه، ولكن الخبرات تكون فارقة خلال هذه الفترة".

واختتم" منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأتمنى التوفيق خلال مبارتي ليبيا وتحقيق الفوز والصعود لكأس العالم".