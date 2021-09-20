/651033/القبض-على-عاطلين-بحوزتهما-مواد-مخدرة-في-الجيزة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على عاطلين، بحوزتهما 49 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بين عملائهما في الطالبية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطلين بحوزتهما 49 طربة من مخدر الحشيش بالجيزة

49 طربه لمخدر الحشيش

وكشفت تحريات مباحث الجيزة، إلى قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمان في الجيزة، بالاتجار في المخدرات متخذان من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وبعد تقنين كافة الإجراءات تم ضبطهما أثاء استقلالهما سيارة ملك وقيادة الأول، بدائرة القسم، وبحوزتهما «49 طربه لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة».

أعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر لقيت ربة منزل صاحبة 65 سنة، مصرعها بينما أصيب حفيدها بجرح متهتك بالرقبة من الناحية اليمني، إثر تعرضهما لطلق نارى خلال قيام ابن شقيق المتوفاه باللعب في سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

طلق ناري

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة ربة منزل مسنة وإصابة حفيدها إثر تعرضهما لطلق نارى بدائرة المركز.

وبالفحص أتضح من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول ربة منزل مصابة "بطلق ناري فتحة دخول بالظهر وخروج من الصدر" وتوفيت عقب وصولها وحفيدها الطفل 4 سنوات مصاباً " بجرح متهتك بالرقبة من الناحية اليمني " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيمان دائرة مركز البلينا الى المستشفي المركز.

طلقة عن طريق الخطأ

كشفت تحريات المباحث، إلي أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المتوفاة 28 عامًا، حاصل علي الثانوية الأزهرية ويقيم بذات الناحية، خلال قيامه بالعبث فى سلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاة الأولي وإصابة حفيدها المذكور.