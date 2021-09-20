محمد كريم يتألق على السجادة الحمراء لـ حفل جوائز الـ Emmy..«العربي الوحيد»

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/651035/محمد-كريم-يتألق-على-السجادة-الحمراء-لـ-حفل-جوائز-الـ-Emmyالعربي-الوحيد
شارك الفنان محمد كريم في حفل توزيع جوائز «Emmy 2021»، والتي أقيمت فجر اليوم الإثنين في لوس أنجلوس، ويعد كريم المصري والعربي الوحيد على السجادة الحمراء بمهرجان لوس أجلوس.
دوت الخليجيرصد إطلالة محمد كريم داخل مهرجان إيمي 2021
محمد كريم داخل مهرجان «Emmy 2021»
شارك محمود كريم صور له من داخل حفل توزيع جوائز مهرجان إيمي، ظهر من خلالها بإطلالة أنيقة للغاية تناسب مع نجوم هوليوود، وأعرب كريم عن سعادته بهذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
محمد كريم يواصل تصوير فيلم A Day To Die
على جانب آخر، يواصل محمد كريم تصوير فيلمه A Day To Die من بطولة بروس ويليز، وينتمي لنوعية أفلام الأكشن الأمريكية عالية الميزانية وتطلبت تحضيرات كثيرة نظرا لخطورة مشاهد الأكشن وتأمين الممثلين، وهو من إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.
حفل توزيع جوائز emmy
كانت قد رفعت جوائز Emmy 2021، شعار Emmys So White، وذلك بعد فوز أصحاب البشرة البيضاء بجوائز التمثيل، في الوقت الذي ترشح فيه 49 فنانًا من أصحاب البشرة السمراء ولم يفز منهم سوى 3 جوائز فقط، وهو محل انتقاد كبير علي السوشيال ميديا حسبما أكد موقع جاست جيرد، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز والذي أقيم فجر الأثنين ما بين لوس أنجلوس ولندن، وسيطر مسلسل The Crown علي أغلب جوائز التمثيل.
ونالت أوليفيا كولمان جائزة ايمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها بالمسلسل، فيما نال جوش أوكونور جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي ونال المسلسل جائزة إيمي أفضل مسلسل درامي وأفضل تأليف وإخراج، فيما نالت جيليان أندرسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة وتوبايس مينزيس أفضل ممثل مساعد في المسلسل.
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