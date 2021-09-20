/651037/حبس-المتهم-بدهس-الشيخ-هاني-الشحات-إمام-مسجد-مدينة-نصر

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الإثنين، حبس سائق سيارة النقل التريلا، المتهم بالتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بـ مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما لقي مصرعه نتجة تعرضه لـ حادث تصام سيارته الملاكي، بسيارة نقل ثقيل التابعة للمتهم، أمام كوبري المنهل بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع الشيخ هاني الشحات في حادث بمدينة نصر

المواقع الإخبارية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص والتحريات، أتضح قيام سائق سيارة ملاكي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل المقبلة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

وفاة الداعية هاني الشحات إمام مسجد الأرقم في مدينة نصر

تداول شهود العيان، صورًا للحادث المروع على صفحاتهم الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويشير أحدهم أن إمام المسجد المتوفي كان يسير عكس الاتجاه، وبصورة مباغتة اصطدمت سيارة من النقل الثقيل بسرعة كبيرة، مما أدى إلى تهشم سيارة المتوفي بالكامل، وإصابته عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، ولكنه فارق الحياة.