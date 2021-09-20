البابا تواضروس: الجمهورية الجديدة شهدت نقلة فى بناء الكنائس بموجب القانون

جدة - نرمين السيد - أدلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعدد من التصريحات خلال الحوار الذى أجراه لجريدة "الأخبار"، فى عددها الخاص بمناسبة انطلاق الجمهورية الجديدة.





وقال البابا تواضروس: "لقد مر الوطن بمراحل كثيرة، ونشكر الله على هذا التطور الكبير الذى حدث فى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالدولة المصرية تنهض الآن بقيادة الرئيس وجهوده". وأضاف: "بعد إقرار قانون بناء الكنائس أصبح الوضع جيد، وهناك تحسن ملموس، وهذا شىء إيجابى وطيب ومحسوس ومحبوب يذكر للجمهورية الجديدة أنها شهدت نقلة فى عملية بناء الكنائس بموجب هذا القانون". وتابع: "مصر دائمًا بلد ذات حضارة وتاريخ، وبلد الأصالة وموقع جغرافى متميز، وصورتها مؤثرة، ونحن نقول إن مصر بلد على الناصية، فالبيت الموجود على ناصية متميز، وله قيمة، وربنا كان يدبر ويقدر مصر وله تدبير كبير بالنسبة لمصر فى مجال التعايش وفى كل مجال".

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