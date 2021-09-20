صور- الهجرة: إصدار وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.





جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها فى فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر الـ27 للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، والذى ينعقد فى الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأضافت الوزيرة أنه يجرى بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى دارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.



كما أكدت وزيرة الهجرة أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين فى دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، خصوصا فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موجهة خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، على التنسيق والتعاون المثمر لإخراج هذه الوثيقة التأمينية.



وأوضحت أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كل مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا فى تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج فى أى دولة.



وفى ختام كلمتها، لفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة فى عهد الجمهورية الجديدة وفى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا.



وكرم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيرة الهجرة ومنحها درع ملتقى شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين.



تجدر الإشارة إلى أن فاعليات الملتقى انطلقت أيضا بحضور وزير المالية دكتور محمد معيط، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعبدالفتاح حلمى مدير مكتب محافظ جنوب سيناء والمستشار الإعلامى للمحافظة، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وخالد إمام نائب رئيس البريد المصرى للشمول المالى، ويوسف الفاسى الفيهرى رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.