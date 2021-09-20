الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 23

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 38 20

بورسعيد 31 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بنى سويف 37 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 25

إدفو 42 24

أبوسمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 37 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29

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