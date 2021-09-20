صور.. محافظ الجيزة يكلف بسرعة إنهاء كوبرى المريوطية

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من المحاور المرورية الهامة الجارى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة بها للوقوف على نسب التنفيذ والإسراع من وتيرة الأعمال.. إذ حرص على متابعة أعمال تركيب الفواصل العرضية بكوبرى المريوطية الجديد التى تم الانتهاء منها، وفتح الكوبرى الجديد أمام الحركة المرورية.





وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتركيب أعمدة الإنارة بالشوارع لتتكامل منظومة التطوير بذلك القطاع الهام، والتى شملت محور أنور السادات بدءًا من محور المنصورية ومرورًا بشارع ترسا وخاتم المرسلين. ووجه راشد بضرورة الحفاظ على النظافة الدورية بالطريق وبالجزيرة الوسطى والحفاظ على أعمال التطوير التى نفذتها المحافظة وإجراء الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأرصفه والبلدورات. وأكد المحافظ ضرورة رصف ورفع كفاءة كل الشوارع المتفرعه من شارع الأهرام والرابطة مع محور أنور السادات للاستعانة بها خلال أعمال الغلق لشارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق. وتابع المحافظ أعمال تدعيم محور أنور السادات بعدد من الدورانات، مشددًا على إنشاء دوران بتقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم، ومكلفًا رئيس هيئة النظافة وحى الطالبية بإجراء تطوير شامل لشارع نعمة الله ورفع المخلفات منه بالكامل وتمهيد الطريق لما له من أهمية، إذ يعد أحد متفرعات شارع الهرم ويربط بين منطقه سهل حمزة ومحور السادات.

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