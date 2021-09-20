كرم جبر يلتقى رئيس هيئة الإعلام الأردنية ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للإعلام بمد جسور التعاون والتواصل والتشاور مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، والعمل على التقريب بين الدول والشعوب، دون التدخل فى الشئون الداخلية للدول.





جاء ذلك خلال لقائه الدكتور طارق أبو الراغب، رئيس هيئة الإعلام بالمملكة الأردنية، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، عمق العلاقات المصرية الأردنية الممتدة والضاربة فى جذور التاريخ، مؤكدًا اهتمام الجانب المصرى بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة الأردن فى ظل أجواء مهيأة حاليا لفترة من العلاقات المصرية الأردنية غير المسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين قائدى البلدين.

وشرح الكاتب الصحفى كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره فى ضبط المشهد الإعلامى والصحفى من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التى يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك التنسيق الجارى بين المجلس وهيئتى الصحافة والإعلام ونقابتى الصحفيين والإعلاميين.

ومن جانبه أعرب أبو الراغب، عن رغبته فى التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستفادة من الخبرات المصرية فى ضبط المشهد الإعلامى، خاصة وأن مصر كانت ولازالت المدرسة التى يتعلم منها جميع الدول العربية.

وأضاف أن التجربة المصرية فى إدارة المشهد الإعلامى ملهمة للأردن، مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة فى التعامل مع الصحافة الورقية، مشيرًا إلى أن هناك تقارب وتوافق بين مصر والأردن فى نفس القضايا التى تعانى منها البلدين وخاصة التعامل مع السوشيال ميديا.

وأكد أن مصر من الدول التى لازالت تحافظ على الخطاب الإعلامى المحافظ تجاه الأردن، ولم يتغير هذا الخطاب على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مصر فى كل المجالات الإعلامية نظرًا للريادة الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال.

وألقى رئيس هيئة الإعلام بالمملكة الأردنية، الضوء على مهام الهيئة باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة الأردنية فى القطاع الإعلامى.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم أبو ذكرى، أن الإعلام المصرى شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا فى تقديم المحتوى، وأصبح يواكب التطور العالمى خاصة مع الجمهورية الجديدة، موضحًا أن ذلك يأتى ضمن مسيرة التطور والإنجاز الذى تشهده مصر فى كافة المجالات تحت قيادة سياسية حكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون فى مجالات التدريب والسوشيال ميديا وتبادل الخبرات الإعلامية، وكذلك التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام.