عاجل.. السيسى: موقف مصر ثابت بدعم التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، الفريق ركن محمد على المقدشى وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وبمشاركة السفير اليمنى بالقاهرة محمد على مارم.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الدفاع اليمنى نقل تحيات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى إلى الرئيس السيسى. وثمن الوزير اليمنى علاقات التعاون بين مصر واليمن فى جميع المجالات، خصوصًا على الصعيدين العسكرى والأمنى، معربًا عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية فى دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع فى اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدربه منصور هادى، مؤكدًا موقف مصر الثابت بدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبى طموحات الشعب اليمنى وانفاذ إرادته الحرة وينهى التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى اليمنى. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن تلك هى مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدًا لمساعدة اليمن الشقيق فى بلوغ تلك الأهداف.

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