وفد من وزارة الخارجية الجابونية يزور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدا من وزارة الخارجية الجابونية برئاسة السفيرة Viviane Ngouni مديرة التعاون الثقافى والعلمى والفنى، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل التعاون بين الوكالة والجابون.





استعرض الأمين العام الجهود التى تقوم بها الوكالة لدعم للدول الإفريقية بصفة عامة والجابون بصفة خاصة، مثل تنظيم الدورات التدريبية فى موضوعات مختلفة كالسلم والأمن والتنمية المستدامة، وكذلك إيفاد للخبراء لتقديم الخبرة والدعم وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم المنح التعليمية للطلبة الأفارقة بالجامعات المصرية، وذلك فى سبيل الارتقاء بمعدلات التنمية فى الدول الأفريقية وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063.

وفى هذا السياق، أشاد السفير محمد خليل بفعالية وإيجابية المشاركة الجابونية فى البرامج التى تقدمها الوكالة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى منها، كما تطرق إلى التعاون الحالى القائم بين الوكالة والجابون، مشيرا إلى المستشفى المصرى الجابونى فى ليبرفيل وما تمثله من قصة نجاح لعلاقات التعاون بين الجانبين، وحرص الوكالة فى هذا الصدد على توفير الدعم للمستشفى وتزويدها بالأجهزة والمعدات والكوادر المؤهلة.

وأعرب الوفد الجابونى عن ترحيبه بزيارة الوكالة وعقد هذا اللقاء للتعرف بشكل أكبر على إمكاناتها وقدراتها والدور الذى تقوم به لدعم الدول الإفريقية والجابون، معربين عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ورغبتهم فى دعم الوكالة للجابون فى عدد من المجالات ذات الأولوية وفقا لبرامج التنمية التى تتبناها الحكومة الجابونية وبما يتفق مع أولويات عمل الوكالة.

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