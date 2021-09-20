وزير التعليم العالي يبحث أوجه التعاون فى المجالات العلمية والتعليمية مع العراق

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، د. أحمد نايف السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في المجالات العلمية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة.

أكد الوزير حرص مصر على دعم أواصر الشراكة مع العراق في مجالات التعليم العالي والتدريب والمنح الدراسية، والتعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل زيارات الأساتذة والطلاب من الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد د. عبدالغفار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، وكذلك حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك فى ضوء مبادرة "ادرس فى مصر" التى تتبناها الوزارة والتي تهدف لدعم علاقات التعاون مع مختلف الدول.

بحث الجانبان إمكانية زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية، خاصة فى ضوء استجابة الوزارة لطلب وزير التعليم العالي العراقي بتخصيص ٥٠٪ من المنح الدراسية المخصصة للطلاب العراقيين هذا العام للدراسة بكليتي الطب وطب الأسنان بالجامعات المصرية.

كما بحث الجانبان تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات من الجانبين فى ضوء تحقيق التوأمة بين الجامعات المصرية والعراقية تفعيلاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، فضلاً عن بحث الاعتراف المتبادل بالجامعات المصرية والعراقية، وتنظيم معرض للتسويق للجامعات فى مصر والعراق؛ بهدف عرض ما يميز كل كلية جامعية بما يساعد تلك الجامعات فى تسويق برامجها ومساعدة الطلاب فى اختيار الأفضل بالنسبة لهم.

ومن جانبه، أكد السفير العراقي أن العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تاريخية تربط بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب العراقيين الدارسين في مصر، مشيدًا بمشروعات التنمية التى تتم فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه السفير الشكر لوزارة التعليم العالي لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

كما أكد السفير العراقي على اتخاذ اللازم بالتواصل مع وزارة التعليم العراقية لإصدار نتائج الثانوية العامة العراقية فى أسرع وقت ممكن، وذلك حتى ينتظم الطلاب العراقيين فى دراستهم بالجامعات المصرية مع بداية العام الدراسى وعدم تأخرهم عن أقرانهم.

شهد اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالوزارة.