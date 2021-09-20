وزارة التعليم تؤكد مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتناشد بالإبلاغ عن المخالفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية- أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم، كما يتم توفير العديد من الخدمات المجانية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لطلابها مثل الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل لأماكن التدريب العملي، والمكافآت المادية أثناء فترة التدريب العملي.
وتهيب الوزارة بأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تزعم عدم مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفي حالة التعرض لأي شخص يطالب بمصروفات دراسية، برجاء التوجه إلى مقر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للإبلاغ عنه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص أو إرسال ذلك البلاغ على البريد الإلكتروني:[email protected]
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