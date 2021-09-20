مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد «صور»

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استقبلت مراكز لقاح كورونا الجديدة ، اليوم صباحا ، عددآ كبيرا من المواطنين ، وذلك فى أول أيام تشغيلها ضمن حملة معا نطمئن.. سجل الآن ، والتى بدأت فى استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا و تستمر حتي العاشرة مساءا ، وذلك بمواقع مركز شباب الحي الاماراتي ، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

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وتشهد المراكز الجديدة اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح.

مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد

وتأتى هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع فى المراكز بما يساهم فى منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم فى مختلف المناطق، و تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة ، والدكتور على ابو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة، وعبد الفتاح حافظ ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

سكن لكل المصريين

على جانب أخر تفقد مسئولو الإسكان خلال جولتهم، محطة محولات شرق بورسعيد جهد ٢٢/٦٦ك.ف شامل خط الربط بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، كما تابعوا أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر وخط المياه قطر 1200 مم الناقل من محطة التحلية إلى المنطقة الاقتصادية، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام لعمارات مشروع "سكن لكل المصريين – منخفض الدخل "بالمدينة.

سكن كريم

من جانبه شدد المهندس كمال بهجات، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ وأعمال التنسيق، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمدن الجديدة، وإزالة أي عقبات للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها. جدير بالذكر أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين – منخفضى الدخل"بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وبالنسبة لمشروعات المرافق بسكن لكل المصريين، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ــ مياه ــ صرف صحي ــ ري ــ كهرباء ) بنسب متقدمة، بجانب الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150ألف م3/يوم.