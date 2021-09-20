/651054/بالصور-دفع-لجان-تجنيدية-إلى-المحافظات-الحدودية-لإنهاء-المواقف-التجنيدية-للمواطنين

قامت القوات المسلحة بدفع اللجان التجنيدية إلى محافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية.

دوت الخليج وجاء هذا الأمر طبقا للتوقيتات التالية :- محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 18-23 /9 2021 . محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 18-27 /9 2021 . محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 19 - 23/9 2021 . تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ورداً على كافة الإستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.