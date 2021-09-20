/651055/المحافظ-يتابع-تطوير-ورصف-محيط-محطة-رفع-السلام-جنوب-بورسعيد-صور

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مستجدات العمل فى تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط مشروع محطة رفع السلام ١ بمنطقة بحر البقر جنوب بوررسعيد ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

المحافظ يتابع تطوير ورصف محيط محطة رفع السلام جنوب بورسعيد جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد بجنوب بورسعيد ، برفقة مسؤولى الشركات الهندسية القائمة بأعمال التطوير ومنطقة تعمير بورسعيد برئاسة المهندسة هويدا شميس ورئيس حي الجنوب أحمد زغلف. واستعرض " المحافظ " معدلات التنفيذ التى تمت حتى الآن فى رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام ١ بجنوب بورسعيد، مشددا على سرعة الانتهاء من العمل فى رصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ ببحر البقر ، والتى يتم رفع كفاءتها بالكامل نظرا لأهمية مشروع محطة رفع السلام ١ والذى يعد من أهم المشروعات الواعدة. وأوضح " المحافظ " أن أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجارى العمل بها بجنوب بورسعيد ، وتساهم فى رفع الطاقة الاستيعابية إلى ٥ مليون م٣ فى اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة مما يدعم زراعة ٤٠٠ ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع فى المشروعات التنموية بسيناء، مشيرا أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام ١ ، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

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