/651032/نادر-مصطفي-الجمهورية-الجديدة-شهدت-طفرة-تخطت-مؤسسات-الدولة-إلى-سلوكيات-المواطن

قال النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التغيرات التى نشهد مظاهرها تبشر بتفاصيل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى حدوث طفرة تخطت كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة إلى سلوكيات المواطن، مؤكدا أن التغيير فى كيان الدولة لابد أن يواكبه رد فعل مماثل من جانب المواطن، منها حل أزمة التكدسات المرورية بعد الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق القومية.

دوت الخليج يرصد ما ذكره نادر مصطفي بشأن الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب

الجمهورية الجديدة

وأشار النائب نادر مصطفي، إلى ان الشباب هم أكثر الفئات مرونة وقدرة على مواكبة التغيرات وبذل الجهود للارتقاء بالدولة هم شبابها، موضحا أن الشباب فى الجمهورية الجديدة لابد أن يكونوا أكثر وعيا، وأقوى فى مجابهة التحديات للقيام بدوره على الوجه الأمثل فى مختلف المجالات، و يمتلك القدرة على حل المشكلات، و يضرب المثل ويعطى القدوة للاجيال الحالية والقادمة، إضافة إلى أنه أصبح لديه تجربة ناتجة عن معاصرة تطورات عدة فى فترة زمنية وجيزة استطاع خلالها التمييز بين الحق والباطل.

شباب الحمهورية الجديدة

وأضاف النائب نادر مصطفي،” ربما يشبه شباب الجمهورية الجديدة الحصان القوى القادر على جر العربة بكل ما تحمل من احمال ثقيلة والمرور بها من الطرق الوعرة وعبور المراحل الخطرة الى بر الامان.. نعم نستطيع ان نعول فى الجمهورية الجديدة على شباب ارقى وعيا واعلى تعليما واقدر على التعامل مع مختلف الظروف.. شباب اعقل من ان ينساق وراء الشائعات او يصدق الاكاذيب او يتبنى فكرا هداما. شباب يسعى لوطن اقوى واقدر على توفير متطلبات شعب متفاوت القدرات والامكانات.. شباب متفهم لخريطة ما ومن حوله ووضع نصب عينيه التغلب على كل المشكلات المزمنه- بشجاعة الجمهورية الجديدة”.

وتابع” لدى شباب الجمهورية الجديدة مسئولية كبرى وهى الحفاظ على الدولة فليس لديهم اعز او اغلى من وطنهم هم يدركون انه منتهى طموحهم واهم غاياتهم.. فاذا غابت شمس الوطن فلا معنى للحياة ولا قيمة تبقى فكل الاشياء تكتسب مكانتها من الوطن فإن كان الوطن كانوا وان غاب الوطن غابت الدنيا بما فيها ومن فيها. كيف نضمن استمرارية النهضة واستدامة التنمية؟ هذا ما يشغل بال شباب الجمهورية الجديد وما تحمله عقولهم وقلوبهم قبل اكتافهم.. أمانة اثقل من الجبال اعانهم الله عليها فهم اهل لها ومصر وشعبها يستحقون من شبابها حمل هذه الامانة من اجلها”.