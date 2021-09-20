/651039/أمل-سلامة-مبادرة-الرئيس-السيسي-لدعم-الفنانين-تساهم-في-توفير-حياة-كريمة-لقوة-مصر-الناعمة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي مبادرة غير مسبوقة؛ وتقدير كبير للفن والابداع.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أمل سلامة على مبادرة السيسي لتحسين معاشات الفنانين والمبدعين

مبادرة السيسي لدعم الفنانين

وأكدت النائبة أمل سلامة في بيان صحفي ، اليوم الاثنين، أن المبادرة التي الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالفنانين والمبدعين الذين يمثلون ابرز روافد قوة مصر الناعمة؛ وخط الدفاع عن هويتها في مواجهة الافكار المتطرفة.

واشارت أمل سلامة ،عضو مجلس النواب، إلي أن توفير حياة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية للفنانين والمبدعين والقائمين علي الحركة الفنية والثقافية تساهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن.

قوة مصر الناعمه

و شددت عضو مجلس النواب، علي ان هذه المبادرة تحمي وتساهم في احداث نقلة نوعية وحضارية للمجتمع المصري،وتساعد علي الابداع خاصة ان الفنانين سيشعرون بان الدولة تساندهم وتعمل علي تلبية متطلباتهم مما ينعكس علي الاداء الفني بصورة جيدة .

كان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضاً محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا استكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.