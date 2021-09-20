/651043/انقطاع-الكهرباء-في-معسكر-منتخب-السيدات-لكرة-السلة-تفاصيل

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على طمأنة أسر بعثة المنتخب المصري لكرة السلة سيدات من لاعبات وجهاز فني وطبي وإداري والمتواجدة حالياً فى ياوندي عاصمة الكاميرون لخوض منافسات بطولة الأفرو باسكت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانقطع التواصل مع بعثة المنتخب المصري فى الكاميرون منذ السادسة مساء أمس، الأحد، بسبب انقطاع الكهرباء من منتصف يوم أمس في مقر إقامة البعثة.

وقام مجلس إدارة الاتحاد السكندري، بتطوير الصالة المغطاة "صالة كمال شلبي العريقة"، والإنتهاء من كافة أعمال الصيانة، حتى تكون جاهزة مع انطلاق الموسم الجديد لدوري كرة السلة ودوري الكرة الطائرة.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة العربية في أخر نسختيين.

الاتحاد السكندري

توصلت إداراة فريق السلة بنادي الاتحاد السمكتدري، إلى اتفاق مع النيوزلاندي كوري ويبستر، من أجل إنضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد كوري ويبستر مع نادي الاتحاد السكندري، لمدة موسم قابل للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على منافسه النادي الأهلي، كما حصد وصافة دوري السوبر بعد خسارته أمام الزمالك بنتيجة 3 – 2.

الأهلي

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.