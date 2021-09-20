«العنوسة»..محور أحداث حكاية «عقبال عوضتك» لمي كساب

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انضمت الفنانة مي كساب لأبطال مسلسل «زي القمر» الذي يعرض على فضائيات cbcـ من خلال حكاية جديدة بعنوان «عقبال عوضتك»، والتي من المقرر أن تطرح بداية من السبت المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حكاية عقبال عوضتك لمي كساب

أحداث حكاية «عقبال عوضتك» لمي كساب

وتسلط مي كساب خلال أحداث حكاية «عقبال عوضتك» الضوء على مشكلة العنوسة، اذ انها تقدم شخصية "شادية" وتقوم الفنانة هالة فاخر بدور والدتها، وتناقش فكرة تأخر زواج الفتاة ونظرة المجتمع لها.

وحكاية «عقبال عوضك» من بطولة مي كساب ومحمد جمعة وهالة فاخر وإيمان السيد وأحمد جمال سعيد ومحمد حسني، من تأليف حسن صالح وهبة حسني وإخراج معتز حسام.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر» التي تعرض على فضائيات cbc، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع