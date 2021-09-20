بالأسماء..إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى بسوهاج

/651045/بالأسماءإصابة-8-أشخاص في-حادث-تصادم-بين-سيارة-نصف-نقل-وأخرى-بسوهاج

شهد طريق الكوثر اتجاه الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفها جزئيا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير بسوهاج

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة على طريق حى الكوثر ووجود مصابين وعلى الفور تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى موقع الحادث.

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مرور سوهاج، بوقوع مصادمة على طريق الكوثر بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير، وعلى الفور تم نقل 5 مصابين للمستشفى العام و3 مصابين للمستشفى الجامعى وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

أسماء المصابين

محمد عبد القادر محمد 45 سنه بخلع بالكتف الأيمن.

إبراهيم على البدرى 51 سنه بكدمات واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

عماد يوسف مرسى 58 سنه بكدمات متفرقه بالجسم.

عبد الرحمن احمد فرغلى 35 سنه بكدمات متفرقه بالجسم.

أحمد السيد أحمد 42 سنه بسحاجات وكدمات بالجسم.

قناوى محمد قناوى 38سنه بكدمات وسحاجات بالجسم.

محمود سيد عزوز 41 سنه بكدمات وسحاجات بالجسم.

ناصر جمال محمد 35 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج.

وعلى الفور تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور بسوهاج للمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.