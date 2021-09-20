/651046/شكرا-على-كل-حاجة--وأنا-آسف-طالب-طب-ينتحر-من-أعلى-جامعة-شهيرة-في-أكتوبر

انتحر طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من الدور الرابع داخل جامعة شهيرة بأكتوبر بعدما قرر التخلص من حياته لمرور بأزمة نفسية ما أدى لمصرعه في الحال.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار طالب من الدور الرابع من داخل جامعة شهيرة بأكتوبر

تفاصيل انتحار طالب طب

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من أمن الجامعة بالعثور على جثة ملقاة أسفل احد المباني، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان الملابسات والتفاصيل الكاملة للواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تراسها المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، واتضح ان الجثة لطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب من محافظة دمياط ويقيم بسكن الطلاب المواجه للجامعة، وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن الطالب يمر بضائقة نفسية منذ فترة ومنعزل دائم الجلوس بمفرده كما انه لا يوجد لديه أصدقاء علاوة على وزنه الزائد الذي يصيبه بحالة نفسية سيئة وضغوطات الدراسة.

شكرا على كل حاجة وأنا آسف

وأشارت التحريات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر ان الطالب ارسل رسالة لوالديه اللذان يعملان خارج البلاد تضمن محتواها: «شكرا على كل حاجة وأنا آسف، وما ان رات والدته الرسالة انتابها القلق فاتصلت هاتفيا بشقيقها الذي يقيم بجوار الجامعة فاسرع للبحث عن ابن شقيقته في السكن الجامعي الا انه لم يعثر عليه فتوجه الى الجامعة وبالبحث عنه تبين وجود جثته بعدما قفز من الدور الرابع.

أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.