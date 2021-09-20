/651048/طارق-سليمان-مباراة-السوبر-المصري-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش-ستكون-صعبة

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش في مباراة السوبر المصري لن تكون سهلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الأهلي عائد من فترة راحة ليس بالكبيرة، ولكن كانت هامة لأن اللاعبون كاوا يعانوا من الإجهاد الشديد، ودائما تكون بداية الموسم بها بعض المصاعب".

وتابع" أكرم توفيق لاعب جيد للغاية وأثبت الكفاءة العالية له مع الفريق، ولابد أن يتواجد في مركز الظهير الأيمن دائما وتفوق على محمد هاني في هذا المركز، وعدم مشاركتة في منتصف الملعب حاليا لوفرة البدائل واللاعبين".

وأردف" خبرات محمد الشناوي ستكون له مفعول السحر في المباراة، والأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى خلال الفترة القادمة، والمتواجدين يقدموا مستويات جيدة".

وزاد" عبد الحميد بسيوني يقدم مستويات جيدة مع طلائع الجيش، والموسم الماضي قدموا مباريات كبيرة أمام الأهلي خاصة في نهاية الدوري، وموسيماني مدرب قدير ويستطيع التعامل مع مثل هذه المباريات".

وواصل" مفاتيح اللعب في النادي الأهلي ستكون عن طريق علي معلول وميكيسوني، ومتفائل بهذا اللاعب كثيرا، ومن يلعب أمام معلول يظهر بمستوى جيد، وأيضا محمد شريف سيكون له دور كبير خلال المباراة".

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

واختتم" التشكيل المتوقع للأهلي سيكون، "محمد الشناوي، أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، ميكيسوني، حسين الشحات، محمد شريف".

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش

غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء الأثنين القادم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت إلى الاسكندرية لخوض لقاء طلائع الجيش، ولم يأتي فيها مفاجأت كبيرة، ولكن تم إبعاد ناصر ماهر عن قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة موسيماني في رحيل اللاعب، وأيضا غياب بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة بسبب الاصابة.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.