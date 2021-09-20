/651050/عبدالله-السعيد-في-الصدارة-تعرف-علي-قائمة-هدافي-السوبر-المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيرة طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها غداً في السابعة مساء علي أرضية ملعب ستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويرصد دوت الخليج قائمة هدافي السوبر المصري

ويحتل اللاعب عبدالله السعيد قائمة هدافي بطولة السوبر المصري برصيد ثلاثة أهداف سجلها مع النادي الأهلي بواقع هدف في بطولة عام2012 أمام نادي انبي . وهدفين عام 2015 عندما تغلب الأهلي على الزمالك 2-0.

بينما يأتي في المركز الثاني خلف السعيد أكثر من لاعب، حيث سجل أسطورة الأهلي محمد أبو تريكة هدفين، في نسخة 2006 خلال الفوز على إنبي (1-0)، وفي 2010 عندما انتصر الفريق الأحمر (1-0) على حرس الحدود.

كما أحرز النيجيري جونيور أجاي هدفين، في نسخة 2018، عندما فاز الأهلي (3-2) على الزمالك.

وسجل لاعب نادي الزمالك السابقمدحت عبد الهادي، هدفين عام 2004.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الأكثر تسجيلا للأهداف في السوبر المصري، بواقع 15 هدفا.

وانتهت 5 مواجهات للسوبر بركلات الترجيح، مقابل 9 في الوقت الأصلي و3 في الوقت الإضافي.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،لويس ميكيسوني، محمد شريف.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

تاريخ لقاءات الفريقين

والتقى النادي الأهلي طلائع الجيش في ٣١ مباراة، ٢٩ مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة.