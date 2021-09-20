«ينحاز بشكل لامحدود للشعب»..تعليق جمعية المؤلفين والملحنين على دعم الرئيس السيسي للفنانين

/651051/ينحاز-بشكل-لامحدود-للشعبتعليق-جمعية-المؤلفين-والملحنين-على-دعم-الرئيس-السيسي-للفنانين

أشادت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة السيناريست مدحت العدل، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

دوت الخليج يرصد تعليق جمعية المؤلفين والملحنين بتوجيه الرئيس السيسي الدعم للفنانين

جمعية المؤلفين والمحلنين تشيد بجهود الرئيس السيسي

وجاء بيان جمعية جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية كالاتى : يوما بعد يوم...يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انحيازه اللامحدود للشعب المصرى ولا يألو جهدا على توفير الحياة الانسانية الكاملة لكل أفراد وفئات هذا الشعب العظيم.

وتابع البيان: مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفنان المصرى وتوفير حياة آمنة له إلا حلقة من حلقات ومبادرات هذا القائد الشجاع عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ( الساسيرو ) وأعضاؤها من شعراء وملحنى مصر اذ تتقدم بأسمى آيات الحب والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفن والفنان المصرى والتأكيد على قوى مصر الناعمة فى التعبير عن الماضي والحاضر والمستقبل الأفضل بإذن الله.

وأضاف البيان : تؤكد الجمعية دعمها الكامل لتلك المبادرة الرائعة ونعاهدك ايها القائد والزعيم على أن تواصل الجمعية دورها فى دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها وحماية حقوق مبدعيها ليعيشوا حياة كريمة و لتكون تلك الاغنية بحق ومثلما كانت دائما رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم" .

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي

الجدير بالذكر، أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وقد اطلع الرئيس السيسي، على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات اعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.