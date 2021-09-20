وزير التعليم العالى يعلن نتائج مسابقات الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - وشملت المسابقات عدة مجالات، هى: الاستعداد للعام الدراسى 2020/2021، وجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأفضل موقع إلكترونى على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وأفضل مشروع تطبيقى مُرتبط بالمجتمع، وأفضل جامعة حكومية فى مجال الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، وأفضل جامعة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى المنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى كلمته، أكد الوزير أن الهدف من هذه المسابقات هو تحفيز الجامعات المصرية، والحرص على زيادة التواصل بينها فى الأقاليم المختلفة عن طريق المنافسة فيما بينها فى عدة مجالات تعتمد فى المقام الأول على أهداف التنمية المستدامة، والتى شملت: التعليم والطلاب والبحث العلمى وخدمة المجتمع والربط بين العلم بالصناعة والمجتمع المحلى، مشيرًا إلى أهمية التوسع فى المسابقات خلال السنوات القادمة لتشمل عدد أكبر من مشاركات الجامعات الدولية، ليصبح المنافسة بين جامعاتنا المصرية والجامعات الأخرى خارج حدود الدولة المصرية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات بتنظيم هذه المسابقات، والتى تعد بمثابة أداة للتحفيز والتطوير فى كافة مجالات العمل الجامعى بناءاً على منهجية العمل التى تم اتباعها فى هذه المسابقات.

كما وجه الشكر للجامعات والمراكز البحثية على تفاعلها المتميز مع المسابقات، كما أشاد بدور لجان التحكيم فى كافة المسابقات، للمنهجية العلمية فى تقييم الجامعات.

وصرح عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المسابقات بين الجامعات يتم تنفيذها للعام الثانى فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب فى يوليو 2018 بجامعة القاهرة بعقد مسابقات بين الجامعات المصرية ؛ لتحفيز الجامعات على التطوير والتنمية فى كافة المجالات؛ فى ضوء رؤية 2030، وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه المسابقات بين الجامعات سوف تستمر خلال السنوات القادمة فى كافة المجالات لتحفيز الجامعات والمراكز البحثية على تطوير الأداء وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع المصرى فى كافة قطاعات التنمية.

وشهدت الفعالية التى نظمتها وزارة التعليم العالى إعلان أسماء الجامعات الفائزة فى المسابقات، وجاءت كالتالى:

فى المسابقتين الأولى والثانية، والتى اختصت بالتنافس بين الجامعات المصرية فى الاستعداد للعام الدراسى 2020 -2021، وجهودها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول، وجامعة المنصورة بالمركز الثانى، وجامعتا الإسكندرية وحلوان بالمركز الثالث مناصفة.

أما المسابقة الثالثة، والتى اختصت بتقييم أفضل موقع إلكترونى على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، فقد فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثانى، وجامعة طنطا بالمركز الثالث، وجامعة جنوب الوادى بالمركز الثالث مكرر، وفى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فاز معهد بحوث الإلكترونيات بالمركز الأول، والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالمركز الثانى.

وفى المسابقة الرابعة الخاصة بالمشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول كأفضل جامعة فى مشروع تطبيقى مرتبط بالمجتمع؛ وذلك لتميزها على الجامعات الأخرى بمشاركتها فى معظم الأنشطة، والتى تم تنفيذها على أرض الواقع، وفازت جامعة القاهرة بالمركز الثانى، وجاء المركز الثالث مناصفةً بين جامعتى الإسكندرية والمنيا.

وفيما يتعلق بالمسابقة الخامسة الخاصة بالدراسات العليا والبحوث، فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول كأفضل جامعة مصرية فى الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، يليها جامعة الإسكندرية بالمركز الثانى، تليها جامعة القاهرة.

أما المسابقة السادسة، والتى اختصت بأفضل جامعة صديقة للبيئة، فقد فازت جامعتا القاهرة والإسكندرية بالمركز الأول مناصفة، تليها جامعتا أسيوط وكفر الشيخ فى المركز الثانى، وجاءت جامعتا بنها وعين شمس فى المركز الثالث مناصفة.

وعن مسابقة طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى جاءت بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن ضرورة عمل هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة:

فى الأعمال الجدارية: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة كفر الشيخ فى المركز الثانى والثالث.

وفى أعمال النحت: فاز طلاب جامعة بورسعيد بالمركز الأول، يليهم طلاب جامعة بنها بالمركز الثانى، وطلاب جامعة بدر بالمركز الثالث.

أما أعمال فرش الموقع: فقد حصل طلاب جامعة 6 أكتوبر على المركز الأول والأول مكرر، وجاءت جامعتا العلوم الحديثة والآداب و6 أكتوبر بالمركز الثانى مناصفة بالمركز الثانى، كما فاز طلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب بالمركز الثالث والثالث مكرر.

أما مشروعات تنسيق الموقع: جاء طلاب جامعة القاهرة فى المركز الأول، يليهم طلاب جامعة الأهرام الكندية وجامعة 6 أكتوبر وجامعة المستقبل فى المركز الثانى مشاركة، وحصل طلاب جامعات المستقبل وبنها وطلاب جامعة الأهرام الكندية على المركز الثالث.

وقد قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بتكريم الجامعات الفائزة بمنحها جوائز خلال هذه الاحتفالية تقديرًا لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى فى المسابقات المختلفة التى عقدتها الوزارة.