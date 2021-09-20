الحملة متواجدة في بعض الأماكن الثابتة: كمستشفيات "الكرنك الدولي، حورس التخصصي، طيبة التخصصي". ومراكز صحة طب أسرة "الطود، إسنا، أرمنت الحيط، القرنة". بالإضافة إلى بعض العيادات المتنقلة التي ستجوب مختلف الأماكن والميادين العامة والساحات الدينية والكنائس بمحافظة الأقصر لتغطية كافة أرجاء المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف المبكر المجاني على المواطنين بمركز طب أسرة الطود في محافظة الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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