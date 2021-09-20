وزير الداخلية يستقبل نظيره الليبي لبحث تفعيل الشراكة الأمنية بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نظيره الليبي خالد مازن الذي يزور مصر حالياً علي رأس وفد امني رفيع المستوي. وبحث الجانبان سبل تفعيل الشراكة الأمنية بين مصر وليبيا واستفادة الكوادر الأمنية الليبية من الخبرات الأمنية المصرية.

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