تعرف على مواعيد قبض شهر سبتمبر 2021

مواعيد قبض شهر سبتمبر 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين وخاصة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، والتى من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام المقبلة.

دوت الخليج

مواعيد قبض شهر سبتمبر 2021

البحث عن مواعيد قبض شهر سبتمبر 2021، جاءت من ضمن الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، حيث يسعى المواطنين إلى تحديد المرتبات التى من خلالها يمكن الحصول على احتياجات منازلهم.

تعرف على مواعيد قبض شهر سبتمبر

ونرصد فى التقرير التالى مواعيد قبض شهر سبتمبر 2021، وفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية والقوى العاملة بخصوص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة أننا فى النصف الثاني من شهر سبتمبر، وهو ميعاد الصرف التى ينتظره المواطنين العاملين فى المؤسسات المختلفة.

تحرص وزارة المالية التى يأتى على قمتها الدكتور محمد معيط على عدم وجود حالة من الزحام بالنسبة للمواطنين أمام ماكينا الصرف الآلى، ولذا تعمل على تقسيم أيام الصرف لتجنب التزاحم وحرصًا على صحة المواطنين لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

صرف المرتبات إلى المواطنين

ووفقًا لما أشارت إليه المالية فى منشور لها فإنه سيتم صرف المرتبات الخاصة بالعاملين فى الوزرات، والتى تشمل التضامن والهجرة والداخلية والاتصالات والإنتاج الحربي والأوقاف والآثار والصناعة والسياحة وغيرها من الوزرات خلال يوم الثلاثاء المقبل 21 سبتمبر.

كما أنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين فى الهيئات المختلفة، يوم الثلاثاء المقبل أيضًا والتى منها المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس القومي للمرأة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وأيضًا مجلسى النواب والشيوخ.

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هذا ومن المقرر أن تكون هناك دفعة من العاملين سوف يتقاضون رواتبهم أيضًا فى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وذلك يوم الخميس، حيث سيتم الصرف لوزارة التربية والتعليم والخارجية والشباب والرياضة والري.

كما أن هناك أيضًا عددًا من الجهات التى من المنتظر أن يتم الصرف لها خلال يوم الخميس المقبل، ومن ضمنها الأزهر الشريف، ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وباقي الهيئات التابعة للدولة من مكاتب وغيرها.