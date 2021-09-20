/651065/الشرقية-تبدأ-استعداداتها-لاستقبال-العام-الدراسي-الجديد-بإلغاء-التناوب

وجاء هذا الأمر بناء على قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والذى يحمل رقم٧٢٩٧ فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالشرقية.

الجدير بالذكر أنه سبق هذا الامر الإدارى قرارا من محافظ الشرقية ممدوح غراب فى ظل جائحه كرونا بالتناوب بين العاملين على أن يتواجد العاملين يومان داخل مقر العمل ويصفه خاصه فى المدارس ودووايين الإدارات.

الأهالي تشيد بجهود مبادرة حياة كريمة في مدينة الابراهيمية بالشرقية

على جانب أخر وفى ظل توجهات سيدة الىرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياه كريمه داخل القرى والمحافظات تم توصيل خط مياه للشرب النقية لمنطقة شارع الحاج محمد عبدالسميع وتحسين الخدمه من خلال تنفيذ خط مياه 100م قطر 4 بوصة بقرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الابراهيميه محافظة الشرقيه وأيضا منطقة الخضارية علي مصرف قرية الخضارية بخط مياه 150م قطر 4 بوصة .

مبادرة حياة كريمة في الشرقية

يأتي هذا من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيصال كوب مياه نظيف للمواطن البسيط إستمرارآ لجهود التابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية وسط إشادة كبيرة من أهالي القرية بالمبادرة.

حياة كريمة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة منتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، من أجل ضمان مستوى أداء وتنفيذ طبقاً للمعايير المطلوبة لجميع قطاعات المبادرة ومراحلها.

قري حياة كريمة بالقليوبية

على جانب أخر بدأت الجولة لرئيس الوزراء ومرافقيه بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرى محافظة القليوبية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير من خلال الجهاز التنفيذي لتعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مُجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب بالقرى، فضلا عن تنفيذ مشروعات أخرى لتدعيم شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات، ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب إنشاء " سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين، وغيرها.

مبادرة حياة كريمة في مدينة الابراهيمية بالشرقية

وقال الدكتور عاصم الجزار: نعمل على تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بمبادرة الرئيس طبقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، لإتاحة أفضل الخدمات لأهالينا في الريف، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المواطنين.

من جانبه، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه جار العمل في تنفيذ 181 مشروعا بقرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2 مليار و600 ألف جنيه، حيث يتم تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين، و9 مجمعات للخدمات الزراعية، و29 مركزا للشباب والرياضة ما بين إنشاء ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 35 مشروعا للصحة ونقاط الإسعاف، فضلا عن 9 مشروعات لأعمال شبكات الكهرباء، و20 مشروعا للري، و70 مشروعا للطرق ورصفها، وغيرها. وأضاف أن قرى مركز شبين القناطر ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة في قطاع المرافق، تتضمن 50 مشروعأً في مجال مياه الشرب، و25 مشروعاً و 3 محطات معالجة في الصرف الصحي.