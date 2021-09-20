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كيفية تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، نرصد فى التقرير التالى عن طريقة التقدين من خلال الموقع الرسمي للوزراة.

يسعى الكثير من الطلاب الذى أدوا امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة، إلى تقديم تظلمات على النتيجة وهو ما يحدث عندما يشعر الطالب بأن عملية التصحيح لم تتم بشكل يتلائم مع إجاباته.

كيفية تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، ستظهر غدًا على الموقع الرسمي ويمكن بواسطة رقم الجلوس والكود الحصول على النتيجة مرصودة بالمواد بالدرجات التى حصل عليها الطالب.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فى تصريح قريب له قد أعلن عن ميعاد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الدور الثاني، متمنيًا لكافة الطلاب التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. تعرف على الطريقة

وخلال الأيام الماضية أجرت وزارة التربية والتعليم عملية تصحيح أوراق الطلاب الذين كان قد أدوا الامتحانات، وهو ما يتم تطبيقه إلكترونيًا من خلال وضع ورقة التصحيح فى الكمبيوتر ومعرفة أى الإجابات صحيحة وأى الإجابات خاطئة.

امتحانات الثانوية العامة هذا العام جاءت فى ظل ظروف استثنائية حيث قامت الدولة المصرية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على صحة الأبناء ولعدم تفشي وانتشار فيروس كورونا بينهم، كما جرى تواجد تطبيق أمني منعًا لوجود أى احتكاكات.

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة

تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، تتم بطريقة بسيطة حيث يتم تسجيل رقم الجلوس واسم الطالب، وإبداء رغبة فى إعادة تصحيح بعض المواد، ومن ثم تتم الموافقة على طلبه.

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يتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو من خلال الرابط التى أتاحته الوزارة.

خلال عملية التظلم تعمل الوزارة وفقًا لما أشارت إليه فى أحاديث صحفية فإن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الإمتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها من جديد.