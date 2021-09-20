تفاصيل تأمين كأس السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش.. غدًا

/651053/تفاصيل-تأمين-كأس-السوبر-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش-غدا

أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية، اليوم الإثنين، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى المقرر حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح. ويؤمن رجال المجموعة الافريقية طاقم التحكيم المكون من :- مصطفى غربال حكم ساحة و عبد الحق اتشعلي. عباس أكرم زرهوني مساعدين الياس بوكواسة حكم رابع عبيد شارف حكم فيديو بن براهم لحلو مساعد حكم فيديو. وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية. ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بالسوبر المصرى برصيد 11 لقبا، يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب، ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.

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