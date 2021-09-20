/651056/أول-تحرك-برلمانى-للكشف-عن-غموض-حادث-مقتل-مصرى-من-ذوى-الهمم-بايطاليا-فيديو

تقدمت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن وفاة المواطن المصري اسلام عيد أحمد 30 عاما، وهو من مركز تال بمحافظة المنوفية، من ذوي الهمم إذ تم العثور على جثمانه أمام مزرعة قرب مدينة لوديوقد الايطالية فى ظروف غامضة ومريبة.

مقتل مصري بايطاليا

وتساءلت البرلمانية فى طلبها عن ما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة الهجرة لكشف ملابسات الحادث؟، وهل طلبت التحقيق في وجود أعضاء هيئة قضائية من مصر بجانب السلطات الايطالية كما حدث في قضية ريجيني الإيطالي، علما بأن تصريحات الملحق العمالي في ميلانو، محمود حمزاوي، أشار فيها إلى وجود شبهة جنائية في وفاة المجني عليه.

وأكدت عجمى فى تصريح ل دوت الخليج، أن مجلس النواب شوف يتابع القضية لحظة بلحظة مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الهجرة للوصول إلى حقيقية الحادثة.

هذا و التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

وتناول اللقاء الذى جمع بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ و البرلمان العربي.