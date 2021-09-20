/651058/النائبة-رانية-الجزايرلي-عن-توجيهات-الرئيس-بتأمين-الحماية-الاجتماعية-للفنانين--قرارإنسانى

أشادت النائبة رانية الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، بقرار الرئيس السيسى نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، للعاملين بالفن، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

مبادرة السيسي لدعم الفنانين

وأضافت البرلمانية، فى تصريح خاص ل"دوت الخليج "، أن الرئيس السيسى يتمتع بحس إنسانى كبير ، ويهتم جدًا بالمواطن المصرى بكل فئاته وطبقاته، وأيضا بكل المهن .

وأكدت، الجزايرلي، أن مبادرة الرئيس تساهم فى تحسين الوضع المادى والاجتماعي للفانين الذى يعانون من مشاكل كبيرة من عدم وجود عمل لهم نظرا للمرض أو للشيخوخة.

القوة الناعمة

ولفتت عضو لجنة الثقافة، إلى أن قرار الرئيس خطوة مهمة جدا وتأكيد على دور القوى الناعمة، مؤكدة على ان تأمين الفنانين ضد العجز و الشيخوخة والاصابات والمرض ضرورى جدا حيث لا يوجد لديهم دخل ثابت بالإضافة الى ان العديد من المشاهير نعلم جميعا كيف انتهت حياتهم نهاية مأساوية .

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

وثمن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال اللقاء بدور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.