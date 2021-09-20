«عنده عقد نفسية من صغره»..زوجة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالسلام

/651061/عنده-عقد-نفسية-من-صغرهزوجة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالسلام

«زوجي عنده عقد نفسية من صغره ».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «سناء» تبلغ من العمر الـ25 عامًا ، دعوى خلع ضد زوجها «م.ن»28 عامًا ، أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة السلام

متجوزة بقالي 9 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 9 شهور، جواز صالونات، مكنتش موافقة أتجوز غير عن حب، لاني كنت بسمع أصدقائي بيتكلموا عن حب، كان زوجي أنيق في لبسه وشيك عشان كدة وافقت عليه، واتجوزنا ».

بيحلم بكوابيس

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«قعدنا فترة بعد الزواج، ولاحظت عليه تغيرات كتير، زوجي بيقوم من النوم فجأه ويصوت ويحلم بكوابيس كتير ويقول الحقوني أنا هموت، وبصوت عالي أوي وجيران بيسمعوا صويت، كل يوم على كدة لحد ما زققت ومش عارفة أعمل ايه، أنا مش قادرة اعيش تاني على كدة ».

أفلام رعب

أختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «لما واجهته باللي بيعملوا وهو نايم قالي أنا مش بعمل حاجة، بس لما قعدت اتحايل عليه عشان يقولي، قالي« لما كنت صغير كنت بشوف أفلام رعب وكنت بخاف ومن ساعتها وأنا بعمل كدة، وأقترحت عليه يروح لدكتور قالي «أنا مش مجنون عشان أروح»، وأنا مش هقدر أستحمل كدة وأجيب عيال يبقوا زيه، فلجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوى خلع ضده».