/651062/طلائع-الجيش-يتسلح-بالصفقات-الجديدة-لمفاجأة-الأهلي-للفوز-بالسوبر-المصري

يستعد فريق طلائع الجيش لمياراته غداً الثلاثاء أمام النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن بطولة السوبر المحلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عددة صفقات، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وجاءت الصفقات كالأتي:

ميدو جابر - كازاجى كاسونجو - محمد الصباحى - محمد جابر - عبد الرحمن شيكا - التونسى محمد على الجويني - كريم عمير - رمزى مدحت - محمد أنور - أحمد عفيفى - النيجيرى اكينادى.

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة حصريًا عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر.

ويخوض الأهلي السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.