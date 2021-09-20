شريف إكرامي يثير الجدل بتغريدة غامضة «صور»

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شريف اكرامي عبر حسابة الشخصي”انستجرام”:”عن حياتنا بعد مواقع التواصل الإجتماعي اتساءل هل اصبحنا بعدها اكثر تواصل وترابط واقل تباعد؟.

وتابع:”حسن طباعنا أم أظهرت عيوبنا؟”.

ووأصل:”اصبحنا اكثر وعياً وأقل تعصباً أم العكس”.

وأردف:”زاردت حياتنا راحه أم ضغط، بأختصار هل أثرت السوشيال ميديا علي حياتنا سلبياً”.

وحددت إدارة بيراميدز مبلغ 70 مليون جنية مقابل الحصول على الثنائي، بالإضافة لرحيل جون أنطوى مهاجم الفريق إلى صفوف الدراويش.

وتجرى حاليا مفاوضوات بين إدارة بيراميدز والإسماعيلي من أجل سرعة إنتهاء الحصول على اللاعبين، وذلك من أجل التواجد في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".

صفقات بيراميدز والإسماعيلي

وأردف" النادي الإسماعيلي في آخر 20 سنة كانوا غير جيدين، بإستثناء ديسابر، والباقيين ساخموا في إغراق النادي، وهناك مدربين من أبناء النادي يستحقوا التواجد، ولم يحقق أي مدرب أجنبي أحلام وطموحات فريق الإسماعيلي".

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".

واختتم" طلعت يوسف سيكون له كلمة السر في الموسم الجديد، ويستطيع الخروج من هذا النفق، وهناك بعض اللاعبين الحاليين، سيكونوا على أعلى مستوى ويقدموا مباريات جيدة".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.